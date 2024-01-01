Сообщение о минировании школ в Пермском крае оказалось ложным Анонимный звонок поступил около 9 часов утра Поделиться Твитнуть

Полазна

Игорь Катаев

В пятницу, 8 ноября, в 9 час. 13 мин. поступил анонимный звонок о минировании школ №1 и №3 в Полазне Добрянского округа Пермского края, информацию подтвердили в окружной администрации.

На место выезжали сотрудники МВД, МЧС и других оперативных служб.

Руководство школ начали эвакуировать учащихся.

«При обследовании территории было обнаружено, что сигнал был ложный, угрозы жизни школьников нет», — сообщили власти.

Чиновники напомнили, что заведомо ложные звонки о минировании являются преступлением, и виновные будут привлечены к ответственности.

В конце октября эти же школы уже получали анонимные звонки о минировании и готовящейся атаке. Детям пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Сообщения также оказались ложными. Тогда «Новому компаньону» представители образовательного учреждения со ссылкой на сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что неизвестный звонил с территории Украины.

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