Сообщение о минировании школ в Пермском крае оказалось ложным
Анонимный звонок поступил около 9 часов утра
В пятницу, 8 ноября, в 9 час. 13 мин. поступил анонимный звонок о минировании школ №1 и №3 в Полазне Добрянского округа Пермского края, информацию подтвердили в окружной администрации.
На место выезжали сотрудники МВД, МЧС и других оперативных служб.
Руководство школ начали эвакуировать учащихся.
«При обследовании территории было обнаружено, что сигнал был ложный, угрозы жизни школьников нет», — сообщили власти.
Чиновники напомнили, что заведомо ложные звонки о минировании являются преступлением, и виновные будут привлечены к ответственности.
В конце октября эти же школы уже получали анонимные звонки о минировании и готовящейся атаке. Детям пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Сообщения также оказались ложными. Тогда «Новому компаньону» представители образовательного учреждения со ссылкой на сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, что неизвестный звонил с территории Украины.
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