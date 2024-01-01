Ученики двух школ в Пермском крае забаррикадировались в кабинетах из-за угрозы атак В учебных заведениях также получили сообщения о минировании Поделиться Твитнуть

Сразу две школы в Пермском крае получили анонимные звонки о минировании и готовящейся атаке. Детям пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Об этом пишет тг-канал «База».

По данным издания, утром 23 октября раздался звонок — неизвестный сообщил, что в школе № 3 в п. Полазна на третьем этаже спрятана бомба.





Сотрудники учебного заведения эвакуировали детей и увели их в соседнюю школу № 1. Но когда дети там появились, вновь раздался звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом.





Детей, по данным издания, отвели в кабинеты, двери забаррикадировали, к школе прибыли полицейские. Пока сотрудники правоохранительных органов отрабатывают звонки, дети остаются в школе.





«Новый компаньон» направил запросы в минтербез и минобр региона.

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