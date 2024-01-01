Сообщения о бомбе и атаке на школы в Прикамье поступили из Украины С детьми всё в порядке, на месте работают правоохранители Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

В администрации школы №3 Полазны, куда сегодня утром поступил звонок о минировании здания, раскрыли подробности происшествия.

Как рассказали «Новому компаньону» представители образовательного учреждения со ссылкой на сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю, «с территории Украины была по телефону заминирована СОШ № 3», однако «никакой угрозы детям нет, взрывного устройства тоже нет».

«Так как это в первый раз в Полазне, то у всех паника. Просим всех успокоиться. Всё под контролем», — сообщили в ведомстве.

Утром 23 октября сразу две школы в Полазне получили анонимные звонки о минировании и готовящейся атаке. Детям пришлось забаррикадироваться в кабинетах. Сначала неизвестный сообщил, что в школе № 3 на третьем этаже спрятана бомба.

Детей увели в соседнюю школу № 1. Но когда дети там появились, вновь раздался звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом.

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