Приставы опечатали пансионат «Долголетие» под Пермью Постояльцев начали размещать по родственникам и социальным учреждениям Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Судебные приставы Прикамья приостановили работу частного пансионата «Долголетие», который находится в Протасах. На место выезжали также представители прокуратуры и краевого минсоца. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю и региональной прокуратуры.

Постояльцев приюта начали размещать в государственные социальные и медицинские учреждения. Некоторых пенсионеров передали родственникам. После размещения всех постояльцев работа учреждения будет приостановлена.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В прокуратуре сейчас рассматривают заявленные исковые требования. Надзорное ведомство также контролирует устранение допущенных со стороны пансионата нарушений.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 ноября пресс-служба следкома по региону опубликовала кадры задержания управляющей пансионатом. Следователи предъявили ей обвинение по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело по неосторожности к летальному исходу двух человек. Сегодня суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий: нельзя общаться с потерпевшими и сотрудниками, пользоваться средствами связи.

По версии следствия, с 1 июля по 4 октября в доме престарелых были нарушены действующие нормы по оказанию услуг по стационарному социальному обслуживанию пожилых граждан. Условия содержания не соответствовали санитарно-эпидемиологическим критериям безопасности. Это привело по неосторожности к смерти двух постояльцев.

Напомним, в конце октября родственники пенсионеров обвинили персонал пансионата в ненадлежащем исполнении обязанностей и халатности, из-за чего будто бы скончались их близкие.

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