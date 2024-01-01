Экс-депутату из Прикамья могут предъявить новые обвинения Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Бывшему депутату заксобрания Пермской области, а ныне заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку следователи готовятся предъявить новые обвинения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, по уголовному делу были назначены судебные экспертизы, на основании которых фигурантам предъявят новые обвинения.

Отметим, летом этого года Басманный суд Москвы избрал Вахрину меру пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В тот же день в СИЗО отправили и Алексея Гоцыка, которого обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Вячеслав Вахрин с 2001 по 2006 год был депутатом заксобрания Пермской области. Парламентарий входил в оппозиционную губернатору Олегу Чиркунову группу «Гражданское общество». В региональном парламенте он был членом комитета по социальной политике и правам человека.

Позже в течение двух лет он возглавлял Госжилинспекцию Тюменской области, а с 2012 года его назначили замом губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ.

Родной брат Вячеслава Вахрина, бизнесмен Антон Вахрин, в мае 2017 года застрелил свою подругу Елену Шляпникову из травматического оружия, а затем расчленил её тело и приказал своим работникам выбросить останки в реку. По словам одного из работников, хозяин отрезал подруге голову, велев закопать её недалеко от дачи, а тело утопить в реке. Бизнесмена осудили на девять с половиной лет строгого режима. С тех пор он несколько раз обращался в суд с просьбой смягчить наказание.

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