Максим Артамонов В Перми краевой суд в третий раз отказал бизнесмену Антону Вахрину в смягчении приговора В 2017 году предприниматель убил свою подругу и расчленил её тело Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд снова оставил в колонии осуждённого за убийство бизнесмена Антона Вахрина, который в 2017 году жестоко убил свою подругу Елену Шляпникову.

Осуждённый уже третий раз пытается добиться смягчения наказания, чтобы вместо реального срока ему назначили принудительные работы в исправительном центре. Об этом сообщает 59.ru.

В конце сентября прошлого года краевой суд изменил наказание Вахрину. Ранее, в июле того же года, он обратился в Кунгурский районный суд и попросил заменить ему остаток срока принудительными работами в исправительном центре. Однако родственники — брат и сестра убитой женщины — обжаловали это решение. Суд рассмотрел апелляцию родных погибшей, и принудительные работы Вахрину были отменены. Его вернули в колонию.

Как ранее писал «Новый компаньон», резонансное убийство произошло в ночь на 10 мая 2017 года в п. Ветляны Добрянского района. Антон Вахрин застрелил свою подругу Елену Шляпникову из травматического оружия, а затем расчленил её тело и приказал своим работникам выбросить останки в реку. По словам одного из работников, хозяин отрезал подруге голову, велев закопать её недалеко от дачи, а тело утопить в реке.

Вахрина осудили на девять с половиной лет строгого режима. С тех пор он несколько раз обращался в суд с просьбой смягчить обвинение.

Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.