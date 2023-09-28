Максим Артамонов Жестоко убивший подругу пермский бизнесмен вернулся в колонию строгого режима Суд удовлетворил аппеляцию родственников погибшей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд изменил наказание бизнесмену Антону Вахрину, который в 2017 году жестоко убил свою подругу Елену Шляпникову. В июле этого года он обратился в Кунгурский районный суд и просил заменить ему остаток срока принудительными работами в исправительном центре. Однако родственники — брат и сестра убитой женщины — обжаловали это решение.

По данным издания 59.ru, краевой суд 28 сентября рассмотрел апелляцию родных погибшей, принудительные работы Вахрину были отменены. Его вернули в колонии.

Это уже не первая попытка смягчить приговор Вахрину. Он пытался обжаловать решение суда практически сразу, в 2017 году, но тогда краевой суд отклонил апелляцию.

Во время заседания суда 28 сентября прокурор Константин Дубов заявил, что в 2021 году, находясь в колонии, осуждённому выносили дисциплинарное взыскание за нарушение режима.

«Это свидетельствует о том, что о его исправлении говорить рано и его поведение нестабильное. Кроме того, о решении суда первой инстанции не известили семью Елены. То есть мнение потерпевшей стороны не учли», — цитирует слова прокурора 59.ru

Напомним, резонансное убийство произошло в ночь на 10 мая 2017 года в посёлке Ветляны Добрянского района. Антон Вахрин застрелил свою подругу Елену Шляпникову из травматического оружия, а затем расчленил её тело и приказал своим работникам выбросить останки в реку. По словам одного из работников, хозяин отрезал подруге голову, велев закопать её недалеко от дачи, а тело утопить в реке.

Вахрина осудили на девять с половиной лет строгого режима. Однако в июле этого года остаток срока ему заменили принудительными работами.

Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова.

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