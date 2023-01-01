Максим Артамонов Семья жестоко убитой женщины обжалует смягчение приговора пермскому бизнесмену Антону Вахрину Он отбывает наказание с 2017 года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Родственники женщины, убитой и расчленённой в 2017 году пермским бизнесменом Антоном Вахриным, будут обжаловать смягчение его наказания. На прошлой неделе Кунгурский суд после шести лет колонии вынес решение о смягчении приговора Вахрину: остаток срока он может провести на принудительных работах. Об этом со ссылкой на родственников убитой сообщает 59.ru.

«Суд был 21 июля. Нас не уведомили по той причине, что якобы суд запрашивал документы из исправительной колонии, и там не было нашего ходатайства об информировании. Хотя мы ещё в Добрянке в суде писали, чтоб нас информировали о всех перемещениях Вахрина и тем более о судах. Эта наша бумага вдруг исчезла», — цитирует 59.ru слова сестры убитой.

Антон Вахрин — брат замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и экс-зять замглавы администрации Перми Алексея Грибанова.

В ночь на 10 мая 2017 года в посёлке Ветляны Добрянского района он застрелил свою подругу Елену Шляпникову из травматического оружия, а затем расчленил её тело и приказал своим работникам выбросить останки в реку. По словам одного из работников, хозяин отрезал подруге голову, велев закопать её недалеко от дачи, а тело утопить в реке.

Вахрина осудили на девять с половиной лет строгого режима. Однако в июле этого года остаток срока ему заменили принудительными работами.

Это уже не первая попытка смягчить приговор Вахрину. Он пытался обжаловать решение суда практически сразу, в 2017 году, но тогда краевой суд отклонил апелляцию. Сейчас решение Кунгурского суда могут обжаловать прокуратура и родственники убитой. У них есть на это 15 дней. Семья убитой намерена связаться с прокурором, чтобы выяснить его позицию.

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