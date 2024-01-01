Экс-депутата заксобрания Прикамья Вячеслава Вахрина будут судить за крупную взятку Его задержали и арестовали на два месяца Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По решению Басманного суда Москвы бывшему депутату заксобрания Пермской области, а ныне заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа. Вахрину инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В этот же день Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и в отношении директора компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Его также заключили под стражу до 6 августа. Бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

Вячеслав Вахрин с 2001 по 2006 годы был депутатом заксобрания Пермской области. Парламентарий входил в оппозиционную губернатору Олегу Чиркунову группу «Гражданское общество». В региональном парламенте он был членом комитета по социальной политике и правам человека. Кроме того, Вахрин состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области в качестве представителя общественности.

Затем течение двух лет он возглавлял Госжилинспекцию Тюменской области, а с 2012 года его назначили замом губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ.

Отметим, что брат Вячеслава Вахрина, бизнесмен Антон Вахрин, в мае 2017 года застрелил свою подругу Елену Шляпникову из травматического оружия, а затем расчленил её тело и приказал своим работникам выбросить останки в реку. По словам одного из работников, хозяин отрезал подруге голову, велев закопать её недалеко от дачи, а тело утопить в реке. Бизнесмена осудили на девять с половиной лет строгого режима. С тех пор он несколько раз обращался в суд с просьбой смягчить обвинение.

Антон Вахрин также является бывшим зятем замглавы администрации Перми Алексея Грибанова.

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