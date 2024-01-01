Зарина Ситдикова На «Даче Синакевича» в Перми с 18 декабря начнутся новогодние программы На объекте организуют групповые экскурсии и индивидуальные посещения Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

С 18 декабря на «Даче Синакевича» (ул. Танцорова, 24) стартуют новогодние программы, информирует администрация Перми.

По данным мэрии, с 24 до 29 декабря на объекте пройдут групповые экскурсии, а с 3 по 8 января 2025 года будут организованы индивидуальные посещения, которые будут включать встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-класс, игровую программу на свежем воздухе и фотосессию с северным оленем.

Напомним, реконструкция дачи пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведённой в конце XIX века в неорусском стиле, завершилась в прошлом году. Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы курировал Городской центр охраны памятников. В ходе работ был восстановлен тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие элементы декора фасадов.

Накануне новогодних праздников, 19 декабря 2023 года, на базе «Дачи Синакевича» открылась резиденция Деда Мороза. Первыми её посетителями стали потомки Александра Синакевича, победители городского конкурса детских рисунков, дети участников СВО. Новогодние программы продолжались до 21 января. Весной этого года на объекте была творческая программа для детей, а летом работали молодые художники.

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