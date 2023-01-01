Максим Артамонов В Перми открылась «Дача Деда Мороза» Она находится в отреставрированной к юбилею города «Даче Синакевича» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Кировском районе Перми 19 декабря открылась для посетителей «Дача Деда Мороза», которая находится в отреставрированном здании «Дачи Синакевича» (ул. Танцорова, 24). Об этом сообщает «Рифей».

Перед открытием глава Перми Эдуард Соснин передал Деду Морозу ключи от его нового дома. Первыми посетителями стали победители конкурса новогодних открыток, а также дети участников СВО и потомки Александра Синакевича. Вместе с Дедом Морозом в Закамск прибыл и северный олень Ямал. Он будет жить возле дачи, а посетители смогут с ним сфотографироваться.

Ранее сообщалось, что «Дача» начнёт работу с 20 декабря и продолжит её по 8 января включительно, каждый день с 11:00 до 19:00. В программе (0+) — игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы и сладкие подарки от Деда Мороза.

Посещение Дачи платное, билеты можно приобрести онлайн или забронировать по телефону.

«Новый компаньон» уже сообщал о намерении ДК им. Кирова проводить в отреставрированном памятнике зимнюю игровую программу. Летом здесь планируется работа арт-резиденции.

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