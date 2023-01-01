На «Даче Синакевича» в Перми откроется резиденция Деда Мороза Сдача объекта запланирована на 2023 год Поделиться Твитнуть

Дача Синакевича

Константин Долгановский

В Перми на «Даче Синакевича» (ул. Танцорова, 24) будет размещена резиденция Деда Мороза, которая будет функционировать в зимнее время. Резиденция станет филиалом ДК им. Кирова. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на мэрию.

В администрации отметили, что в летнее время дачу будут передавать молодым художникам для организации творческих мастерских и пленэров. Планируется организация экскурсий для туристов.

В мэрии также рассказали, что на сегодняшний день подходят к концу работы по внутренней и внешней отделке. В планах — реставрация флигеля, подключение коммуникаций.

Дача чиновника, театрального деятеля и мецената Александра Синакевича была построена в конце XIX века в псевдорусском, ропетовском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкция началась в 2021 году. Выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занимается ООО «Союз ПС». Сдача объекта планировалась на 2023 год.





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