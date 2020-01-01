Реставрацию «Дачи Синакевича» в Перми проведёт «Союз ПС» Объект культурного наследия должен быть отремонтирован к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Дача Синаковича

Городским центром охраны памятников подведены итоги аукциона на выполнение реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дача Синакевича», сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Победителем конкурса признано ООО «Союз ПС».

Подрядчик проведёт работы по направлениям: конструктив здания, архитектура, системы отопления, внутреннего электрооборудования и электроосвещения, пожарная сигнализация.

Напомним, на проведение инженерно-технического обследования второго памятника — «Дачи на набережной» — также определён подрядчик. Работы выполнит ООО «Стройтехэксперт».

О том, что яркие образцы «деревянного модерна» — дачи основателя пермского университета Николая Мешкова и первого директора оперного театра Александра Синакевича в Старых Водниках — исчезают на глазах, «Новый компаньон» писал ещё в начале 2018 года.

Средства на восстановление дач были внесены в расходную часть бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в октябре 2019 года. В ноябре 2020 года объекты обнесли забором и поставили пункт охраны.





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