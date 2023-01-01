Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Дача Деда Мороза» заработает в Перми 20 декабря Найдено применение объекту культурного наследия Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

В Перми впервые на новогодние праздники откроется новый развлекательный комплекс «Дача Деда Мороза». Как рассказала на выездном заседании краевого правительства министр культуры Пермского края Алла Платонова, он расположится в отреставрированном объекте культурного наследия — даче Александра Синакевича в Кировском районе, на ул. Танцорова, 24.

«Дача» начнёт работу уже 20 декабря и продолжит её по 8 января включительно, каждый день с 11:00 до 19:00. В программе — игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы и сладкие подарки от Деда Мороза.

Посещение «Дачи Деда Мороза» платное, билеты можно приобрести онлайн или забронировать по телефону.

«Новый компаньон» уже сообщал о намерении ДК им. Кирова проводить в отреставрированном памятнике зимнюю игровую программу. Летом здесь планируется работа арт-резиденции.

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