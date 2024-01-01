Резиденция Деда Мороза в Перми с 1 марта открывает весеннюю программу Поделиться Твитнуть

Фото: Эдуард Соснин

С 1 марта на обновлённой «Даче Синакевича» в Кировском районе Перми (Резиденция Деда Мороза) стартует весенняя программа для детей.

«В неё входят встреча с добрым волшебником и жителями дачи, мастер-класс по созданию лоскутной куклы, зимние игры и чай из самовара. Посетители встретятся с Дедом Морозом, Пермским Мишкой, Матрёшкой и скоморохами», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Продолжительность программы 1,5 часа, посещение платное.

Напомним, резиденция Деда Мороза открылась 19 декабря 2023 года на базе отреставрированного архитектурного комплекса «Дача Синакевича». Первыми её посетителями стали потомки Александра Синакевича, победители городского конкурса детских рисунков, дети участников СВО. Новогодние программы продолжались до 21 января. Планируется, что летом здесь будут работать молодые художники.

В процессе реставрации здания по ул. Танцорова, 24 был восстановлен тройной фронтон в виде килевидных кокошников и другие декоративные элементы фасадов. Стоит отметить, что дача Синакевича, построенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия и принадлежала пермскому меценату, общественному деятелю и главе города Александру Синакевичу.





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