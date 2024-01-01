В Перми разрушается строительный переход у долгостроя в центре города Опасный объект на Екатериниской, 176 огородили лентой, но пешеходы продолжают им пользоваться Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми начал разрушаться строительный переход рядом с долгостроем по ул. Екатерининской, 176. Он должен был защищать от возможного падения стройматериалов, однако сам сильно накренился. Это создало угрозу обрушения на пешеходов, которые пользуются им как тротуаром, и на припаркованные рядом машины.

Как сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на администрацию Ленинского района, в этом месте расположен объект незавершённого строительства, сама стройка заморожена, а рабочих на объекте нет.

Сейчас чиновники запросили выписку в ЕГРН на правоустанавливающие документы. «При получении результата к собственнику будут применены соответствующие меры», — пояснили в мэрии.

Напомним, стройка объекта по ул. Екатерининской, 176 заморожена уже несколько лет. В начале 2000-х на этом месте были снесены аварийные дома, а затем три смежных участка приобрёл предприниматель Сергей Анашкин для возведения многоквартирного жилого дома. В связи с тем, что планируемый объект находится рядом со школой № 6, Пермская гордума в 2012 году включила эти участки в границы зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений без согласия собственника. Сергей Анашкин подал в суд, в 2013-м он выиграл дело, образовал для этого ООО «Горстрой» и приступил к строительству, однако начались новые тяжбы.

Мэрия пыталась добиться сноса недостроенного здания, признанного самовольной постройкой в ходе судебных разбирательств, но владельцу удалось его отстоять. Департамент градостроительства и архитектуры Перми в 2021 году выдал собственнику разрешение построить на данном участке детский центр с ограничением в четыре-пять этажей.

В августе прошлого года здание выставили на продажу на сайте «Авито» за 200 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.