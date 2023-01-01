Алёна Бронникова Долгострой в центре Перми пытаются продать за 220 млн рублей Продавец ищет покупателя или соинвестора Поделиться Твитнуть

В Перми продаётся недостроенное здание по ул. Екатерининской, 176. Уже несколько лет объект находится в консервации. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».

«Недостроенное здание в центре Перми под "Центр развития ребёнка" для детей дошкольного возраста. Продажа или участие соинвестора с целью достройки объекта до полного ввода в эксплуатацию», — сообщает автор объявления.

Общая площадь здания составляет 5,3 тыс. кв. м, мощность электросети — 250 кВт, центральное отопление. Автор объявления рассказал «Новому компаньону», что здание продаётся за 200 млн руб. При этом о причинах продажи, по его словам, он не знает, так как не является собственником, а лишь представляет его интересы.

Напомним, стройка объекта по ул. Екатерининской, 176 заморожена уже несколько лет. В начале 2000-х на этом месте были снесены аварийные дома, а затем три смежных участка приобрёл предприниматель Сергей Анашкин для возведения многоквартирного жилого дома. В связи с тем, что планируемый объект находится рядом со школой № 6, Пермская гордума в 2012 году включила эти участки в границы зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений без согласия собственника. Сергей Анашкин подал в суд, в 2013-м он выиграл дело, образовал для этого ООО «Горстрой» и приступил к строительству, однако начались новые тяжбы.

Позже мэрия пыталась добиться сноса недостроенного здания, находящегося в собственности ООО «Горстрой» и признанного самовольной постройкой в ходе судебных разбирательств, но владельцу удалось его отстоять. Департамент градостроительства и архитектуры Перми в 2021 году выдал собственнику разрешение построить на данном участке детский центр с ограничением в четыре-пять этажей.





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