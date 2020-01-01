На месте долгостроя в Перми может появиться детский центр Мэрия разрешила достроить здание на ул. Екатерининской, 176 Поделиться Поделиться Твитнуть

Недостроенное здание на ул. Екатерининской

Сергей Федосеев

Здание на ул. Екатерининской, 176, более четырёх лет находящееся в консервации, разрешено достроить. Соответствующее разрешение выдал департамент градостроительства и архитектуры Перми, сообщает ТК ВЕТТА.

Мэрия пыталась добиться сноса недостроенного здания, находящегося в собственности ООО «Горстрой», но в результате судебных разбирательств собственник отстоял самовольную постройку. Теперь здесь разрешено построить детский центр с ограничением этажности в четыре-пять этажей.

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