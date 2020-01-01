На месте долгостроя в Перми может появиться детский центр
Мэрия разрешила достроить здание на ул. Екатерининской, 176
Здание на ул. Екатерининской, 176, более четырёх лет находящееся в консервации, разрешено достроить. Соответствующее разрешение выдал департамент градостроительства и архитектуры Перми, сообщает ТК ВЕТТА.
Мэрия пыталась добиться сноса недостроенного здания, находящегося в собственности ООО «Горстрой», но в результате судебных разбирательств собственник отстоял самовольную постройку. Теперь здесь разрешено построить детский центр с ограничением этажности в четыре-пять этажей.
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