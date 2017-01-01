Что нам стоят долгострои Объект на Екатерининской, 176 долгие годы признаётся то законным, то «самовольным»

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Фото: Сергей Федосеев

Земельный участок за Феодосьевской церковью в Перми, через дорогу от Универсама, десятилетия был занят ветхими бараками. Три дома стояли по адресам Большевистская, №№174, 176, 178. В этих домах жили люди, хотя жизнью это назвать трудно: воды нет, стены покосились, туалет на улице. В 2005 году появился инвестор, который решил расселить бараки и построить на их месте жилой дом. Всё начиналось гладко, и едва ли предприниматели могли представить, что эпопея со строительством растянется более чем на десятилетие, а их ждут многочисленные суды, противоречащие друг другу решения властных органов и в конце концов — требование о сносе недостроенного здания.

Хождение по судам

Бараки в домах №176 и №178 расселяли в 2005-2007 годах. Износ зданий составлял боле 65%, и проживающие здесь собственники единогласно решили продать свои помещения. Дом по Большевистской (ныне Екатерининская), 174 принадлежал городу. Здание также было признано ветхим, не пригодным для проживания, и продано администрацией Ленинского района коммерческой организации. Чуть позже все три участка под этими домами перешли в руки одного собственника — предпринимателя Сергея Анашкина.

Согласно зонированию территории, участки входили в зону Ж-1, которая позволяет возводить здесь жилые дома от четырёх этажей и выше. В 2011 году власти выдали собственнику градостроительные планы на участки. Началась подготовка к строительству: расчистка территории, ограждение, разработка проекта.

Логично, что три смежных участка было необходимо объединить в один, и с таким заявлением Сергей Анашкин обратился в департамент градостроительства и архитектуры (ДГА), но получил отказ. Дело в том, что в 2012 году, пока шла подготовка к строительству, Пермская городская дума решила включить участки в границы зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений: по соседству с этой территорией расположена школа №6. Мнения собственника участков по поводу изменения статуса его земли, по его словам, никто не спросил.

Сергей Анашкин подал в суд, требуя признать отказ в выдаче градплана незаконным. В октябре 2013 года Арбитражный суд Пермского края признал правоту предпринимателя. Когда ДГА попытался оспорить это решение, состоялись и апелляция, и кассация. Все три инстанции встали на сторону Анашкина. Но даже после этого получить градплан ему не удалось. Судебное решение было исполнено только тогда, когда к делу подключились судебные приставы.

Объединённый участок получил адрес Екатерининская, 176. Анашкин приступил к реализации проекта, который к тому моменту уже прошёл экспертизу. Специально для проекта была учреждена компания ООО «Горстрой», участок был передан фирме в аренду для строительства. Имея градплан и получивший положительное заключение экспертизы проект, «Горстрой» обратился за разрешением на строительство, но неожиданно ему отказали в этом. Оказывается, в июле 2015 года работавший на тот момент начальником ДГА Андрей Ярославцев распорядился отменить предыдущее решение о выданном градостроительном плане на участок.

«Нам объяснили, что якобы градплан не соответствует нормам, изложенным в Правилах землепользования и застройки. Аргументация удивительная. Ведь на тот момент три судебных инстанции уже признали градостроительный план надлежащим и соответствующим всем нормам», — комментирует Сергей Анашкин.

Но так уж устроена система, что каждый новый отказ означает новый суд. Ещё полгода длилась тяжба «Горстроя» с ДГА, в результате отказ выдать разрешение на строительство был признан незаконным. И опять получить документ удалось только с помощью судебных приставов, да и то не сразу. Приставам пришлось дважды настаивать на исполнении судебного решения, устанавливая новые сроки для выдачи разрешения.

Наконец, 17 марта 2016 года ООО «Горстрой» получило долгожданные документы: разрешалось строить «жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой». «По проекту общественные помещения — это офисы. Никаких кафе, баров, ресторанов и продуктовых магазинов здесь даже не планировалось», — подчёркивает Сергей Анашкин, имея в виду соседство: школа, церковь, супермаркет.

К тому времени, по подсчётам предпринимателя, в проект было вложено уже порядка 80 млн руб. Именно столько составили затраты на расселение, подготовку участка, организацию коммуникаций и собственно начало строительства. Город тоже понёс затраты, пусть и в гораздо меньших объёмах: пришлось выплачивать госпошлину за судебные тяжбы. Но в результате многолетних споров и многомиллионных трат на сегодняшний день ситуация всё равно является тупиковой. Потому что 17 марта 2017 года, ровно через год после выдачи «Горстрою» разрешения на строительство, по иску школы №6 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал это разрешение недействительным.

«Суд установил, что земельный участок находится в зоне ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений. Пермская городская дума утвердила внесение изменений в Правила землепользования и застройки в этой части до того, как градостроительный план участка был утверждён. На дату выдачи разрешения на строительство дома градплан отсутствовал, а это влечёт за собой отказ в выдаче документа департаментом градостроительства и архитектуры», — прокомментировали решение по иску в пресс-службе ДГА.

Застройщик категорически не согласен с такой позицией и заявляет: на момент выдачи разрешения на строительство градплан был действующим. «Несмотря на то, что градостроительный план земельного участка был выдан на основании решения суда, ДГА в одностороннем порядке его отозвало, и таким образом сделало разрешение на строительство недействительным. Нас об этом лишь уведомили», — удивляются в ООО «Горстрой».

Фото: Сергей Федосеев

Вечный недострой?

Итак, разрешение на строительство здания, которое уже было возведено почти наполовину, было отменено. Дом, строящийся на основании всех необходимых официальных документов и судебных решений, в одночасье стал «самовольной постройкой». Администрация Ленинского района Перми подала иск в краевой арбитраж, требуя обязать ООО «Горстрой» «демонтировать самовольно возведённый объект незавершённого строительства». В качестве третьего лица к участию в этом деле привлечена и школа №6, которая заявила аналогичные требования.

Девелоперам изрядно надоела эта история. В сентябре 2017 года, узнав о том, что начинается новая тяжба, ООО «Горстрой» подготовило проект мирового соглашения. Предприниматели предложили истцам — школе и администрации района — перепрофилировать строящееся здание под нужды сферы образования. Например, возвести новый школьный корпус со встроенными спортивными сооружениями. Как известно, город остро нуждается в помещениях для нужд образования. Строительство школ сегодня — фактически новый приоритетный «нацпроект». Поэтому такое предложение выглядит вполне логичным.

В самом деле, появление жилого дома с коммерческими площадями в непосредственной близости к школе и церкви многим может показаться не самым блестящим решением с точки зрения развития города. Застройщик официально заявил, что готов пересмотреть свои планы, и построить здание в соответствии с вновь выданным градпланом, который подразумевает возведение здесь только образовательных учреждений. То есть ему уже хочется поскорее хоть как-то завершить эту во всех смыслах странную историю и вернуть потраченные деньги. Однако с сентября 2017 года и по сей день никакого ответа по поводу предлагаемой «мировой» «Горстрой» так и не получил.

Впрочем, некоторый «асимметричный ответ» застройщику всё же был дан. 15 февраля 2018 года администрация Ленинского района выпустила распоряжение о сносе «самовольной постройки», установив для этого срок — до 23 апреля. «В соответствии с законодательством органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения её на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей», — пояснили в пермском ДГА.

В ООО «Горстрой» считают это распоряжение, мягко говоря, чрезмерным. Ведь с момента отмены злополучного разрешения строительные работы на объекте не ведутся, и до разрешения ситуации компания разработала проект консервации здания. Этот проект прошёл экспертизу, работы по консервации проведены, что подтверждено прокуратурой Ленинского района и инспектором Госстройнадзора. Здание огорожено, взято под охрану и ждёт, когда же будет решена его судьба. К слову, на охрану и поддержание объекта в состоянии консервации «Горстрой» сегодня тратит порядка 400 тыс. в месяц.

Парадокс таких историй в том, что противоборствующие стороны всё вроде делают по закону и имеют на этот счёт не только заверения в благих намерениях, но и толстые тома документальных подтверждений. Вот только результат не устраивает никого.

Сейчас в судебном заседании по иску школы и районной администрации к застройщику объявлен перерыв, назначена строительно-техническая экспертиза проекта. Самое время всем сторонам использовать это время для того, чтобы попробовать найти компромисс. Всевозможных недостроев-долгостроев в Пермском крае хватает. Хватает и судов по ним, и связанных с противостоянием застройщиков и чиновников скандалов — в том числе уже и в федеральных СМИ. Остро не хватает желания и умения договариваться и находить компромиссы. Может быть, пора хотя бы попробовать?