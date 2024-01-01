Алёна Бронникова Мэрия Перми внесла в гордуму законопроект о повышении налогов на дорогое имущество Запланировано поэтапное повышение до 2,5% к 2031 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми внесла в гордуму законопроект об увеличении налоговых ставок на дорогостоящее имущество физлиц с кадастровой стоимостью более 300 млн. руб. Проект решения опубликован на сайте Пермской городской думы.

Документом предлагается до 2025 года сохранить существующую ставку в 2%, а к 2031 году поднять на 0,5 п. п. Согласно предложению о поэтапном повышении, налоговая ставка в 2026 году поднимется до 2,1%, в 2027-2028 годах — до 2,2%, в 2029 году — до 2,3%, в 2030-м — до 2,4%, а с 2031-го она составит 2,5%.

Как рассказали «Новому компаньону» в мэрии, данной инициативой предусмотрено приведение нормативных правовых актов об имущественных налогах на территории Перми в соответствие федеральному законодательству. По предварительным оценкам, на территории краевой столицы сейчас расположено семь объектов недвижимости и пять земельных участков, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб.

Кроме того, в соответствие с федеральными законами, в Перми с 1 января 2025 года было решено ввести туристический налог. А на уровне региона было одобрено увеличение налогов на дорогостоящее имущество организаций.

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