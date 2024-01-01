В Прикамье планируют увеличить налог на дорогостоящее имущество организаций Законопроект касается недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края предложило установить поэтапное повышение налоговых ставок в 2026-2031 годах в отношении дорогостоящего имущества. Как следует из документа, опубликованного на сайте краевого заксобрания, увеличение налога коснётся недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн руб.

Налоговая ставка в отношении указанных объектов устанавливается на 2026 год в размере 2,1%, в 2027-2028 годах — 2,2%, в 2029 году — 2,3%, а в последующие два года — 2,4 и 2,5%. В пояснении к проекту закона указано, что в 2028 году ставка сохранится на уровне предыдущего года в связи с очередной переоценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости и её применением с 1 января 2028-го.

Отмечается, что полномочия по увеличению ставок по налогу на имущество организаций в отношении дорогостоящих объектов недвижимости предоставлены регионам РФ на основании федерального закона от 12 июля 2024 года.

Принятие законопроекта краевым парламентом увеличит поступления в бюджет Прикамья в 2026 году на 50 млн руб., совокупно за 2026-2031 годы — на 250 млн руб. Документ будет рассмотрен депутатами заксобрания на ближайшем пленарном заседании 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в Законодательное собрание Пермского края внесли законопроект о введении налоговых льгот для ИТ-сферы, гостиничного бизнеса и организаций-участников концессий. Пакетом налоговых изменений также предполагается отмена ряда региональных льгот.

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