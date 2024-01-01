Алёна Бронникова Скончалась актриса, сыгравшая в пермском сериале «Реальные пацаны» Лидии Ильиной было 77 лет Поделиться Твитнуть

В возрасте 77 лет из жизни ушла актриса Лидия Ильина. В сериале «Слове пацана» она сыграла бабушку Ералаша, роль которого исполнил Ярослав Могильников из Пермского края.

Как сообщает федеральное издание «Аргументы и факты», женщины не стало 1 ноября. По данным некоторых СМИ и telegram-каналов, предварительная причина её смерти — острая сердечная недостаточность.

Лидия Ильина родилась окончила Музыкально-театральное училище им. Палантая в Йошкар-Оле. В телевизионных сериалах она снималась с 2010 года. За всю свою карьеру она приняла участие в 66 проектах, наиболее известные из которых «Реальные пацаны», «Универ. 10 лет спустя», «Интерны» и пр. Последним проектом стал сериал «Галя, у нас отмена-2».

Ранее «Новый компаньон» писал, что 16-летний актёр Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана», принял решение бросить школу. В следующем году выйдет детективный боевик «Красный шёлк», в котором он сыграет одну из главных ролей — молодого красноармейца.

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