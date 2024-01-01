Актёр Ярослав Могильников из Пермского края, сыгравший в сериале «Слово пацана», бросил школу Поделиться Твитнуть

Ярослав Могильников

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Актёр Ярослав Могильников из Лысьвы Пермского края, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана», в интервью для телеграм-канала российской телеведущей Алёны Водонаевой под названием Voda рассказал, что принял решение бросить школу.

«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учёба меня прямо высасывает, что я не могу учиться, — поделился Ярослав Могильников. Он заявил, что, когда только слышит о школе начинает сильно нервничать, поэтому сейчас не готов возобновлять учёбу.

Ярослав Могильников родился в октябре 2007 года. В 2021 году, участь в седьмом классе, он прошёл пробы и снялся в фильме «Подельники». Его съёмки проходили в селе Кын. Позже Могильников сыграл в сериале «Слово пацана».

Ранее «Новый компаньон» писал, что 16-летний Ярослав Могильников сыграет одну из главных ролей — молодого красноармейца — в детективном боевике «Красный шёлк», другая главная роль бывшего царского агента досталась Милошу Биковичу.

Съёмки картины, которые пройдут в Китае и России, начнутся в феврале. В прокат фильм выйдет в 2025 году.

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