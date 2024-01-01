Юный актёр из Пермского края сыграет в боевике с Милошем Биковичем Ярослав Могильников получил известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана» Поделиться Твитнуть

Ярослав Могильников

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Актёр Ярослав Могильников из Лысьвы Пермского края сыграет одну из главных ролей в детективном боевике «Красный шёлк», другая главная роль досталась Милошу Биковичу, сообщает Кинопоиск ВКонтакте.

В фильме также играют Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ирина Алфёрова, Глеб Калюжный.

События фильма происходят в 1928 году. Компартия Китая решила устроить съезд в Подмосковье. И по Транссибу туда перевозят секретные документы, за которыми начинают охоту иностранные разведки.

Съёмки картины, которые пройдут в Китае и России, начнутся в феврале. В прокат фильм выйдет в 2025 году.

16-летний Ярослав Могильников сыграет молодого красноармейца, а Милош Бикович — бывшего царского агента.

Могильников прославился после роли Ералаша в нашумевшем сериале 2023 года «Слово пацана». В 2021 году он сыграл одну из ролей в фильме «Подельники».

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