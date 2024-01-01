Алёна Бронникова Количество кондитерских в Перми за год выросло на 70% Поделиться Твитнуть

Аналитики сервиса 2ГИС представили данные об изменениях в сфере общепита в 16 российских городах-миллионниках за период с октября 2023 по октябрь 2024 года. Пермь оказалась лидером по динамике открытия кондитерских, число которых за год в городе выросло почти на 70%.

«Пермь можно назвать сладкой столицей — город лидирует среди миллионников по динамике открытия кондитерских. За год их количество выросло почти на 70%, до 82 точек. Большинство сладких заведений поделили Свердловский и Ленинский районы — там расположилось по 20 кондитерских. Однако больше заведений с высоким рейтингом — в Свердловском», — сообщили представители сервиса.

Тепловая карта кондитерских Перми и места концентрации этих заведений с наиболее высокими оценками / 2ГИС Про

За указанный период количество пиццерий в Перми выросло на 32%, до 75 заведений, кофеен — на 27% (до 220), пекарен — на 10% (до 254), ресторанов — на 9% (до 120). При этом отмечается сокращение точек кофе на 13% и кафе, предлагающих суши и роллы, — на 4%.

В общем рейтинге по приросту количества заведений общепита Пермь оказалась на восьмой строчке. Прирост составил 4,5%. В октябре насчитывалось 2,9 тыс. заведений.

Первое место занял Красноярск (+9,1%, 3 тыс. точек), второе — Казань (+8,2%, 3,8 тыс. точек), третье — Ростов-на-Дону (+8%, 3,5 тыс. точек). В аутсайдерах оказалась Уфа — там прирост составил 0,4%, до 2,7 тыс. точек. Самое большое количество заведений открыто в Москве — 31,4 тыс. (+7,5%) и Санкт-Петербурге — 18 тыс. (+3,8%).

Наибольший рост по результатам исследования показали фреш-бары. Их динамика среди исследуемых городов составила 14,3% за год. Также растёт количество кофеен и суши-баров. Отрицательную динамику показали только столовые — за год их количество уменьшилось на 0,4%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что один из пермских кондитеров получил спецприз национальной ресторанной премии WhereToEat. Кроме того, повара, пекари и кондитеры стали одними из самых дефицитных профессий в Пермском крае. За первые девять месяцев 2024 года спрос на них увеличился на 35,4% по сравнению с АППГ.

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