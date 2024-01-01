Спрос на поваров и кондитеров в Пермском крае вырос на 35% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Повара, пекари и кондитеры стали одними из самых дефицитных профессий в Пермском крае. На одну вакансию в регионе приходится всего 0,9 резюме при норме в четыре (в России в среднем этот показатель равен 1,1 резюме на вакансию). За первые девять месяцев 2024 года спрос на этих специалистов в Прикамье увеличился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в целом по стране рост составил 31%). Об этом сообщает hh.ru.

Основные работодатели, ищущие поваров, — компании из сферы розничной торговли (53% вакансий). Рестораны и организации общественного питания занимают второе место (40%). Остальные рабочие места предоставляют гостиницы, пекарни и кондитерские. Средняя зарплата, предлагаемая поварам, составляет 47 800 руб., тогда как кандидаты ожидают получить 50 000 руб.

Среди соискателей практически одинаковое число мужчин и женщин — 49% и 51% соответственно. 31% из них — молодые люди до 25 лет, 53% — в возрасте от 26 до 45 лет, а 17% — старше 46 лет.

Наиболее востребованной кухней у работодателей является европейская (знания требуется в 5,4% вакансий), за ней следуют русская (2,7%) и японская с итальянской кухнями (по 2,4%). Азиатская кухня представлена в 1,1% вакансий, а китайская и французская кухни фигурируют в 0,2% вакансий.

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