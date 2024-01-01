Зарина Ситдикова Три автобусных маршрута Перми остались без перевозчика Два конкурса на выполнение пятилетних контрактов признаны несостоявшимися Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «РТ Лайн»

Администрация Перми подвела итоги отбора подрядных организаций на выполнение пассажирских перевозок в городском общественном транспорте. Два конкурса были признаны несостоявшимися. Это следует из конкурсного протокола.

В соответствии с документом, мэрии не удалось выбрать перевозчика на обслуживание автобусного маршрута № 15 «Южная — Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Начальная цена контракта составила 1,5 млрд руб. Этот лот никого не заинтересовал, поэтому на торги не было подано ни одной заявки.

Второй конкурс, который был признан несостоявшимся, касался перевозок по маршрутам № 32 «М/р Васильевка — Центральный рынок» и № 53 «Центральный рынок — 10-й м/р». Начальная стоимость лота составила 2,1 млрд руб., однако на аукцион была подана только одна заявка.

Как писал «Новый компаньон», в сентябре администрация Перми начала отбор перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов, срок контрактов на которые истекает в 2025 году. Новые соглашения включают обновлённые требования к перевозчикам и используемым транспортным средствам. Они предполагают использование машин не старше 2024 года выпуска, наличие в них тревожных кнопок, электронных маршрутоуказателей, датчиков температуры, стеклопакетов, валидаторов и пр.

Ранее были определены перевозчики на маршруты № 4, 59, 77 и 78.

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