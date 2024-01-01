В Перми на месяц продлили арест участника СВО, убившего женщину и её семилетнюю дочь Артём Бучин пробудет в СИЗО до 29 ноября Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Обвиняемому в двойном убийстве жителю Чусовского округа Прикамья Артёму Бучину продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает perm.aif.ru.

По решению Пермского гарнизонного военного суда, его оставят под арестом до 29 ноября.

Напомним, 29 августа в квартире одного из жилых домов в Чусовом были обнаружены тела убитой молодой женщины и её семилетней дочери. Подозреваемым стал сожитель жертвы Артём Бучин. Его объявили в розыск, и 31 августа задержали, после чего ему предъявили обвинения.

Это не первое преступление Бучина. В 2022 году, после освобождения из колонии, где он отбывал срок за разбой, он изнасиловал и убил 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину. В феврале 2023 года Чусовской городской суд приговорил его к 20 годам заключения в колонии строгого режима за это преступление. В августе 2023 года, находясь в одной из колоний Соликамска, Бучин подписал контракт и отправился в зону боевых действий на СВО.

Позже ему дали отпуск от командования, он вернулся в Чусовой, где вновь совершил тяжкое преступление.

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