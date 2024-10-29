Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» У мамонта из «Музея пермских древностей» появился конкурент В Пермской арт-резиденции получила постоянную прописку скульптура Олега Филимонова Поделиться Твитнуть

Фото: Олег Филимонов

Пермский скульптор Олег Филимонов рассказал «Новому компаньону», что его скульптура «Пермский мамонт» приобретена Пермской арт-резиденцией для постоянного экспонирования.

Скульптура представляет собой скелет мамонта, напоминающий знаменитый экспонат Пермского краеведческого музея, но составлен он из внутренних креплений нескольких знаковых пермских зданий, которые были уничтожены или претерпели радикальную реконструкцию: корпуса старого пивзавода на ул. Сибирской, особняка первого пермского шоколатье Судоплатова, водонапорной башни на ул. Барамзиной и некоторых других.

Скульптура была создана в 2022 году и выставлялась в Центре городской культуры весной 2023 года на персональной выставке Филимонова «Металлогия» (0+).

В Арт-резиденции мамонт установлен на балконе над лестницей, он встречает каждого, кто поднимается на второй этаж выставочного пространства.

Это не единственное изображение мамонта в творчестве Филимонова: в нынешнем году он создал аналогичную скульптуру меньшего размера, из скоб, скреплявших «Пермские ворота» Николая Полисского. Кроме того, широко известны его «Железные человечки» из тех же скоб и композиция «Цветы на взлётной полосе» из деталей старого терминала аэропорта Большое Савино.

Сквозная тема Филимонова — увековечение памяти об архитектуре старой Перми, её знаковых объектах через создание архетипических, «вечных» образов из старого металла.





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