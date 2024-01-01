Алёна Бронникова Скульптор из скоб «Пермских ворот» создал «Железного мамонта» Объект стал четвёртым по счёту Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Олега Филимонова ВКонтакте

Пермский скульптор Олег Филимонов, создающий объекты из старого железа, сделал из скоб, скреплявших брёвна «Пермских ворот», «Железного мамонта». Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Мастер рассказал, что новый «Железный мамонт» стал четвёртым по счёту. Первого он создал семь лет назад.

«Он вышел из скоб от Пермских ворот Полисского и так же, как все остальные, является символом "железного скелета" исторической архитектуры. По этому поводу возникла идея собрать их вместе, в предлагаемой ретроспективе», — поделился Олег Филимонов.

Олег Филимонов собирает свои работы из исторического лома. Элементами объектов становится архитектурное железо, среди которого решётки, крепления, арматура.

Ранее из скоб, скреплявших элементы арт-объекта Николая Полисского «Пермские ворота» скульптор создал серию «железных человечков». Фотографии он выложил на странице в соцсети, и на них обратили внимание галеристы и частные коллекционеры. Все человечки разные, ни один образ не повторяется. «Новому компаньону» Олег Филимонов рассказал, что первую партию человечков полностью купила московская галерея Натальи Грабарь.

Скульптура Николая Полисского «Пермские ворота» была установлена у вокзала Пермь-II в 2011 году, а в июне 2024 года снесена из-за реконструкции площади Гайдара. Демонтаж арт-объекта вызвал большое общественное обсуждение. Пермяки подбирали его обломки в качестве сувениров и продавали через интернет.

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