Алёна Бронникова В Перми напротив здания администрации откроют новый ресторан Заведение станет третьим проектом группы Bottega Rest Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми напротив здания городской администрации на ул. Ленина, 36 откроют новый ресторан. Об этом гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова рассказала интернет-газете «Текст».

Новый гастрономический проект станет третьим рестораном группы Bottega Rest. Открыть заведение планируют до конца этого года.

В сентябре 2023 года директор Bottega Rest Ольга Карцева в интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» анонсировала новый проект. Она сообщила, что заведение будет находиться в историческом центре Перми, и авторы постараются максимально сохранить атмосферу этого пространства. Планируется, что новый ресторан будет совершенно новым для города и не похожим на проекты группы — La Bottega и Interview.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский кондитер Елена Ажгихина получила спецприз национальной ресторанной премии WhereToEat. В Перми она развивает кондитерскую и кофейню Caramella, также две кондитерские-кофейни и одно бистро.

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