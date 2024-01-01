В Перми могут установить памятник страдавшему ожирением коту Крошику С такой инициативой выступили пользователи соцсетей Поделиться Твитнуть

Фото: "Группа памяти кота Крошика..." ВКонтакте

В социальных сетях пермяки обсуждают внезапную смерть худевшего кота Крошика, который в последнее время стал известен на весь мир. Горожане предложили установить ему памятник.

«Я думаю, что Крошику необходимо поставить памятник. Очень уникальный кот, вот правда. О нём узнал весь мир. Его полюбили люди, поддерживали морально и материально. Он стал любимцем», — написал в комментариях один из пользователей под постом в соцсетях пермского приюта «Матроскин».

Кроме памятника, пользователи соцсетей предлагают увековечить память о коте с помощью магнитов или кружек. Кто-то предлагает даже сделать принты на постельном белье с изображением знаменитого толстяка.

Напомним, кот Крошик, за судьбой которого следили не только местные, федеральные, но и мировые СМИ, умер 27 октября. О смерти удивительного кота сообщила руководитель пермского приюта для бездомных кошек «Матроскин».

Как ранее писал «Новый компаньон», 17-килограммового рыжего кота обнаружили в подвале пермской больницы в конце лета. Прежние хозяева его откормили настолько сильно, что он утратил способность передвигаться. В ветеринарной клинике для него составили индивидуальную программу похудения. Ему назначили реабилитацию на водяной беговой дорожке, массажи и кинезитерапию, взвешивали порции корма. Благодаря этому он смог ходить и сбросил почти 3 кг.

Из-за жировых отложений врачи не могли обследовать состояние внутренних органов кота. Только после похудения УЗИ показало множество проблем. За день до смерти его состояние резко ухудшилось, поэтому Крошика отвезли в ветеринарную клинику, где он скончался.

Все оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации Крошика деньги в размере 179,8 тыс. руб. планируется направить в фонд экстренной помощи «Матроскина». При этом волонтёры готовы вернуть всем желающим пожертвования, которые были сделаны в поддержку удивительного кота.

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