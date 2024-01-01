Алёна Бронникова В Перми умер кот Крошик, который боролся с лишним весом Его состояние ухудшилось 26 октября Поделиться Твитнуть

Фото: "Группа памяти кота Крошика..." ВКонтакте

В Перми 27 октября умер кот Крошик, за судьбой которого следили не только местные и федеральные, но и мировые СМИ. О смерти удивительного кота руководитель пермского приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море сообщила в социальных сетях.

«Сегодня ночью Крошика не стало. Эта новость отзывается звенящей пустотой в самом сердце. Вчера Крошику резко стало плохо. Он начал задыхаться. До этого момента врачи ни разу не замечали у него признаков одышки. Мы действовали моментально — через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь», — сообщается в публикации «Группы памяти кота Крошика» ВКонтакте.

По предварительным данным, у кота были обнаружены множественные разрастания в селезёнке и метастазы в других внутренних органах. В процессе лечения были проведены исследования, результаты которых будут готовы через 21 день. В ближайшие дни тело Крошика отправят на экспертизу, чтобы установить истинную причину смерти.

Напомним, 17-килограммового рыжего кота обнаружили в подвале пермской больницы в конце лета. Предыдущие владельцы сильно его откормили, из-за чего Крошик утратил способность передвигаться. В ветеринарной клинике для него составили индивидуальную программу похудения. Ему назначили реабилитацию на водяной беговой дорожке, массажи и кинезитерапию, взвешивали порции корма. Со временем кот смог ходить и сбросил почти 3 кг.

Крошик также стал персонажем стикеров в Телеграм, которые начали продавать в котокафе «Котовский». Первый тираж из 100 штук был раскуплен за два дня. Все вырученные от продажи наклеек средства были направлены на реабилитацию Крошика.

Из-за жировых отложений состояние внутренних органов кота ранее не получалось исследовать. Только после похудения УЗИ показало множество проблем. Накануне, 26 октября, состояние Крошика резко ухудшилось. Его отвезли в ветеринарную клинику из-за обострившихся проблем со здоровьем.

Галя Море сообщила, что оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации Крошика собранные 179,8 тыс. руб. планируется направить в фонд экстренной помощи «Матроскина». При этом волонтёры готовы вернуть всем желающим пожертвования, которые были сделаны в поддержку Крошика.

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