Власти Пермского края увеличили выплаты участникам СВО до 1,5 млн рублей Всего в регионе действует около 20 мер поддержки для военнослужащих и их семей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции,заключившим контракт с Минобороны РФ, увеличили с 400 тыс. до 1,5 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, эти деньги получат те, кто заключит контракт на службу в зоне СВО на один год и более с 25 октября до 31 декабря 2024 года.

С учётом федеральной выплаты (400 тыс. руб.), общая единовременная выплата при заключении контракта в нашем регионе составит 1,9 млн руб. Как отмечают в краевом минтербезе, эта мера направлена на содействие комплектования Вооружённых сил РФ.

Всего в Пермском крае действует уже около 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Напомним, в июне по предложению Комитета семей воинов Пермского края в регионе было принято решение о введении единовременной выплаты в 127,9 тыс. руб. для семей участников СВО, в которых с 1 января по 31 декабря 2024 года родится ребёнок. В краевом бюджете на 2025 год предусмотрены средства на предоставление единовременной выплаты в сумме 13,4 млн руб.

Кроме того, в конце октября депутаты краевого парламента утвердили новые выплаты жёнам участников спецоперации при рождении ребёнка. Эти деньги могут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции или обучающиеся в профессиональном образовательном учреждении или вузе. Объём новой меры поддержки составил 134,6 тыс. руб. Выплата предоставляется на каждого ребёнка при обращении за её назначением до достижения ребёнком трёх лет.

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