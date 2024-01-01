Алёна Бронникова В Перми закрылась дог-кофейня для посетителей с собаками Заведение работает в новом формате Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

В Перми закрылась единственная в городе дог-кофейня, где посетителей встречали с собаками. Согласно информации в официальной группе заведения ВКонтакте, кофейня сменила формат.

Ранее по ул. Мира, 30 заведение работало под названием Dog coffee. Гости могли посетить его со своими питомцами, а бариста также приходили на работу вместе со своими собаками, которых посетители могли погладить или пообщаться с ними.

В октябре заведение изменило название на «Раф-Лайф». По словам представителей, с питомцами сюда лучше не приходить, а сама кофейня теперь направлена на разные форматы встреч. Причиной смены формата стала смена собственника.

«Формат кофейни изменился, теперь он направлен на ароматные встречи без собак. Формат с собаками закрыт. Просим не сидеть со своими питомцами в зале, но вы всегда можете зайти с собакой и заказать кофе на вынос, при этом ожидая свой заказ на улице», — сообщается на стене группы.

Заведение в формате дог-френдли открылось в 2018 году. В течение нескольких лет названия менялись. Последним было Dog coffee. В августе 2023 года кофейня была выставлена на продажу.

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