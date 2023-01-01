Алёна Бронникова В Перми за 1,1 млн рублей продаётся дог-кофейня для посетителей с собаками Гостям в заведении предлагают кофе, а их собакам – лакомства Поделиться Твитнуть

В Перми выставлена на продажу дог-кофейня на ул. Мира, 30 в Индустриальном районе. Согласно опубликованной информации на сайте «Авито», стоимость готового бизнеса составляет 1,1 млн руб.

«Это полностью готовый бизнес, кофейня работает четыре года. Много постоянных гостей. На данный момент в заведении — шесть столов с диванами и стульями, широкая барная стойка. Помещение в аренде, площадь 38 кв. м», — сообщается в объявлении.

Как уточняет автор, бариста, работающие в кофейне приходят на смену со своими собаками. Прийти за кофе и десертами могут также и гости со своими питомцами. Для собак здесь можно приобрести лакомства и другие товары.

Автор отмечает, что причиной продажи является переезд в другой город.









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