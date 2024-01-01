Алёна Бронникова На ограждение и шлагбаум у недостроенного крематория в Перми выделили 1 млн рублей Работы должны быть завершены до 21 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Народного фронта в Пермском крае

Власти Перми выделили 1,08 млн руб. на установку ограждения и шлагбаума возле недостроенного крематория на Восточном кладбище. Электронный конкурс на выполнение соответствующих работ опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Источник финансирования – бюджет города. Заявки на участие принимаются до 1 ноября, победителя определят 5 ноября.

Согласно условиям техзадания, подрядчик должен будет выполнить работы по устройству двухметрового ограждения из профильной трубы, а также монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до 8 м. Срок окончания – 21 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что власти Перми приняли решение организовать охрану на недостроенном крематории, который находится на Восточном кладбище. Быстровозводимый крематорий собираются возводить теперь на Северном кладбище.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.