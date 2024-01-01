Недостроенный крематорий Перми решили охранять Завершать объект власти, похоже, не планируют Поделиться Твитнуть

Административный корпус. Фото: vetta.tv

Администрация Перми приняла постановление о внесении изменений в постановление мэрии от 21 февраля 2012 года «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по организации ритуальных услуг и содержанию мест погребения на территории города Перми». Текст опубликован на сайте мэрии.

Один из разделов документа дополнен пунктом «об организации охраны объектов незавершённого строительства (крематория)». В краевом центре недостроенный крематорий расположен только на Восточном кладбище.

Контроль исполнения постановления возложен на замглавы администрации Дмитрия Галиханова. Документ от 22 августа 2024 года подписала и.о. главы Перми Ольга Андрианова.

Напомним, объект был заброшен в 2015 году. По последним сведениям, власти города, скорее всего, откажутся от его достройки. Быстровозводимый крематорий собираются возводить теперь на Северном кладбище.

Ранее сообщалось, что региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Пермскому краю направило обращение в прокуратуру. «Фронтовики» попросили проверить расходование средств при строительстве крематория на Восточном кладбище.

«Заявление главы Перми о том, что достраивать крематорий на кладбище «Восточное» не будут, вызвало недоумение: выходит, больше 200 миллионов бюджетных средств потрачены напрасно», — делали вывод «фронтовики».

На запрос ОНФ поступил ответ, что следователи СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело по факту халатности при строительстве крематория на кладбище «Восточное» в Перми.

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