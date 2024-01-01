В Перми возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве крематория Объект заброшен с 2015 года Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Народного фронта в Пермском крае

Следователи СУ СКР по Пермскому краю расследует уголовное дело по факту халатности при строительстве крематория на кладбище «Восточное» в Перми. Ранее региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Пермскому краю направило обращение в прокуратуру. «Фронтовики» попросили проверить расходование средств при строительстве объекта.

«Результаты проверки показали: с 2015 года здание было заброшено. В 2021 году для его достройки МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракт на 18,1 миллионов с ООО «ВерхнекамПроект».

Напомним, в феврале этого года на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству чиновники администрации озвучили планы строительства быстровозводимого здания крематория уже на Северном кладбище. Работами может заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО». Позже о проекте быстровозводимого крематория говорил и мэр Эдуард Соснин.

Фото: телеграм-канал Народного фронта в Пермском крае

«Заявление главы Перми о том, что достраивать крематорий на кладбище «Восточное» не будут, вызвало недоумение: выходит, больше 200 миллионов бюджетных средств потрачены напрасно», — делают вывод «фронтовики».

На этой неделе стало известно, что в бюджете Перми на 2025 год на строительство крематория на кладбище «Восточном» предусмотрено 488 млн 767,6 тыс. руб. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми позже пояснили, что эта сумма перенесена на 2025 год, так как окончательного решения о судьбе объекта нет. Иными словами, это технический перенос.

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