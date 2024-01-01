В мэрии Перми объяснили перенос выделенных на крематорий денег на 2025 год Проект строительства объекта на Восточном кладбище «формально является действующим» Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

Как рассказали «Новому компаньону» в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, сумма в проекте бюджета города в размере 488,7 млн руб., которую планировалось использовать для строительства крематория на кладбище «Восточное» в 2024 году, перенесена на 2025 год, так как окончательного решения о судьбе этого объекта нет. Иными словами, это технический перенос.

«Инвестиционный проект формально является действующим. По имеющемуся проекту нет окончательного решения, поэтому деньги просто перенесены с одного года на другой», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что власти решили строить быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища Перми, а не Восточного, и работами должен заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

«Участок для строительства определён. По информации краевых властей, рассматривается вариант строительства с помощью механизма приоритетного инвестиционного проекта», — добавили в департаменте дорог и благоустройства.

Напомним, накануне стало известно, что в бюджете Перми на 2025 год на строительство крематория на кладбище «Восточном» предусмотрены 488 млн 767,6 тыс. руб. Эти данные были указаны в изменениях, внесённых в проект бюджета города на 2024-2026 годы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.