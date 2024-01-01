На строительство крематория в Перми в 2025 году выделят почти 489 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В бюджете Перми на 2025 год на строительство крематория на кладбище «Восточном» предусмотрено 488 млн 767,6 тыс. руб. Эти данные указаны в изменениях, внесенных в проект бюджета города на 2024-2026 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что власти решили строить быстровозводимый крематорий на территории Северного кладбища Перми, и работами может заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО».

Проект должен быть реализован в несколько этапов с помощью механизма приоритетного инвестпроекта. Планировалось, что регоператор ТКО будет возводить крематорий, а мэрия Перми предоставит земельный участок.

Первый этап власти должны завершить в 2025 году. К этому времени должен быть построен сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

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