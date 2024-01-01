Алёна Бронникова Техническое открытие нового путепровода на шоссе Космонавтов в Перми ожидается в ноябре Если погода позволит быстро завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Технический запуск движения транспорта по новому путепроводу на ш. Космонавтов в Перми планируется уже в этом году. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 22 октября рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

«Это наша общая заслуга. И шоссе Космонавтов тоже мы с вами добьём и откроем в этом году техническое движение», — ответил он на комментарий председателя комитета Павла Черепанова о вводе двух дорожных объектов и ожидании запуска движения по ш. Космонавтов.

В краевом минтрансе «Новому компаньону» подтвердили информацию, что открытие планируется в этом году:

«При благоприятных погодных условиях, которые позволяют завершить работы по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу, техническое движение будет открыто в ноябре текущего года», — отметили в ведомстве.

В данный момент на ул. Карпинского ведутся работы по устройству буронабивных свай в рамках строительства путепровода. По ш. Космонавтов ведутся работы по устройству дорожной одежды, а по ул. Крисанова — устройство опор мостового перехода через р. Данилиху и переустройство инженерных коммуникаций.

В прошлом году краевой минтранс сообщил, что завершение работ по созданию нового путепровода на ш. Космонавтов в рамках первого этапа строительства ул. Крисанова планируется в конце 2024 года. Путепровод позволит развести на разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по ш. Космонавтов и по улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.

Напомним, 17 октября в Перми открыли движение транспорта по новой развязке на пересечении улиц Локомотивной и Строителей, а также на участке трассы ТР-53 по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова.

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