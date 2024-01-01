Елена Синица В Перми 17 октября открыли участок трассы ТР-53 Сейчас вдоль трассы устанавливают пешеходные переходы, защитные панели Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми открыли участок трассы ТР-53, возведённый в рамках первого этапа — по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Помимо этого, достроен мост через реку Иву. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ноябре 2024 года планируется полностью завершить работы на этом участке, включая тротуары, велодорожки, установку дорожных знаков и освещения. На сегодняшний день подрядчик уложил асфальтобетонное покрытие, обустроил съезды и подъездные пути. Сейчас вдоль трассы устанавливают пешеходные переходы, защитные панели.

В дальнейшем планируется строительство новых участков трассы для связи микрорайонов с основными транспортными магистралями Перми.





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