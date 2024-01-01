Алёна Бронникова В Перми открыли движение по новой развязке на улице Строителей Съезд на Локомотивную со стороны Рабочей откроют в конце октября Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми 17 октября запустили движение транспорта по новой развязке на пересечении улиц Локомотивной и Строителей. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут поездок заранее.

«Также движение откроется через правый съезд с моста для проезда на ул. Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будет регулироваться светофором. По мосту в обоих направлениях, что облегчит транспортное сообщение между ш. Космонавтов и микрорайоном Парковый», — сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Для проезда к ДКЖ и пл. Гайдара водителям нужно будет воспользоваться съездом справа от моста на ул. Локомотивную. Проезд к ш. Космонавтов и улицам Малкова и Рабочей будет осуществляться через мост.

При этом движение по правому съезду на ул. Локомотивную для транспорта со стороны ул. Рабочей остаётся закрытым. По данным ведомства, движение по нему планируется запустить в конце октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.