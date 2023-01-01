Путепровод на шоссе Космонавтов в Перми готов к опусканию на опоры Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Подрядчик отчитался о завершении укрупнительной сборки металлоконструкций пролётных строений будущего путепровода на первом этапе строительства ул. Крисанова в Перми. Сейчас идёт подготовка к опусканию их на опорные части. Об этом сообщает минтранс региона.

Напомним, центральный объект первого этапа строительства ул. Крисанова - это путепровод над шоссе Космонавтов. С его помощью удастся развести в разных уровнях потоки транспорта, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, а также улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.

В ведомстве добавили, что параллельно со строительством путепровода продолжается переустройство коммунальных сетей и сооружение подпорных стен.

В планах завершить работы на первом этапе в конце 2024 года.

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