Жители прикамского посёлка рассказали о матери погибших на пожаре трёх детей После смертельного ЧП посёлок разделился на два лагеря Поделиться Твитнуть

Фото: МОО ТОС рп Уральский, официальная страница в ВК

Мать трёх детей, погибших на пожаре в посёлке Уральском Пермского края 21 октября, воспитывала их одна. С отцом мальчиков, которым было 1, 3 и 5 лет, 25-летняя женщина официально разошлась, но он будто бы регулярно приезжал навещать детей, рассказала perm.aif.ru сестра мужчины.

В доме, по словам знакомых, «частенько царил хаос». Женщине сложно было воспитывать детей без помощи. Были трудности и с оплатой детсада.





После смертельного ЧП посёлок разделился на два лагеря. Одни осуждают многодетную мать, которой не было дома во время пожара. Другие жалеют и встают на защиту: говорят, что была хорошей матерью, занималась сама детьми, никогда не повышала на них голос и была «очень внимательной матерью». В соцсетях у женщины до сих пор стоит статус: «У меня есть смысл жизни — мои дети».





По рассказам односельчан, многодетная мама находилась неподалеку от дома, когда разгорелся пожар, и сразу бросилась спасать детей.





«Обнаружив пожар, она предприняла меры к спасению детей, однако из-за распространяющегося пламени и дыма найти детей не смогла», — сообщали в СУ СК РФ по Пермскому краю.





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