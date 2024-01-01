В Прикамье собирают деньги на похороны детей, погибших на пожаре в Уральском Трое мальчиков сгорели в ночь на 21 октября Поделиться Твитнуть

Фото: МОО ТОС рп Уральский, официальная страница в ВК

В посёлке Уральском Пермского края собирают деньги на похороны трёх детей, погибших в пожаре в ночь на 21 октября.

Родственница семьи опубликовала в соцсетях пост с просьбой о помощи.





«Семья нуждается в финансовой помощи на похороны. Пожалуйста, помогите!!! Кто чем может, даже 50, 100 рублей помогут семье», — написала она в соцсетях и опубликовала номер телефона для перевода средств. Сообщение перепечатали группы «Подслушано Уральский» и «МОО ТОС рп Уральский».





Напомним, на пожаре в посёлке Уральском Нытвенского округа погибли трое детей — 1, 3 и 5 лет.





В ночь на 21 октября загорелся двухэтажный многоквартирный дом. 11 жильцов сами вышли на улицу. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела трёх мальчиков. Мать детей практически не пострадала, во время пожара её не было дома. Причина возгорания до сих пор не называется. Возбуждено уголовное дело.





Жители всей страны приносят соболезнования, оставляя сообщения под постами: «Маленькие ангелочки, как же так бывает… Спите спокойно, мальчишки, царствия вам небесного!», «Мягких облачков вам, малыши», «Давайте молча сделаем доброе дело и поможем кто чем может…», «Смотреть без слез просто невозможно», «Как же так? Почему дети были одни?»

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что вопрос о дальнейшей судьбе дома на данный момент остаётся открытым. Жильцы пока в основном размещены у родственников. Для оценки возможности проживания во втором подъезде, который наиболее обгорел, привлечена специализированная организация. Проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии, водоснабжения и отопления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.