Решение о восстановлении сгоревшего в Прикамье дома, где погибли дети, пока не принято В Нытвенском округе прошло экстренное заседание КЧС Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщает глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов, сегодня, 21 октября, после ЧП в Уральском, где трое детей погибли в пожаре, власти города провели внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Главными задачами, по словам Рината Хаертдинова, на этот момент являются размещение тех, чьё жилье пострадало от пожара, и оказание людям материальной помощи. В жилье остро нуждается, по его данным, пока лишь один человек, остальные разместились у родных.





«Управлению ЖКХ, благоустройства и транспорта поручено сегодня же составить список манёвренного жилья. В территориальном отделе администрации по адресу п. Уральский, ул. Московская, 19а (тел. 5-10-50) от жителей дома (собственников жилья) принимаются заявления на оказание материальной помощи; также принимают заявления сотрудники ТУ Минтруда и соцразвития — они помогут оформить заявление на выплату материальной помощи и проконсультировать по иным вопросам», — рассказывает Ринат Хаертдинов, глава Нытвенского округа.





По дальнейшей судьбе дома вопрос пока не решён. Глава призывает с пониманием относиться к ситуации: займут некоторое время следственные действия и проверки.

По словам главы, привлечена специализированная организация, которая даст независимую экспертную оценку — можно ли дальше проживать во втором подъезде дома. Проводится работа по восстановлению подачи электричества, водоснабжения и теплоснабжения во второй подъезд.





Как ранее рассказывал «Новый компаньон», пострадавшим на пожаре в Прикамье, где погибли дети, выдадут продуктовые наборы.









Дом не был обеспечен пожарным извещателем. Сейчас специалисты выявляют потребность в извещателях и составляют списки нуждающихся.





«Многодетные семьи, семьи, где есть маломобильные (инвалиды), будем дополнительно обеспечивать пожарными извещателями», — рассказал глава.

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