Пострадавшим на пожаре в Прикамье, где погибли дети, выдадут продуктовые наборы Принимаются заявления на материальную помощь Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов выразил соболезнования семье, в которой на пожаре в п. Уральском Нытвенского ГО погибли трое детей 1, 3 и 5 лет. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Хаертдинов уточнил, что пожар произошёл в 8-квартирном доме № 21 по ул. Северной. В здании полностью выгорела одна из квартир и частично обрушилась кровля.

«Ситуацию держу на контроле, по поручению губернатора Дмитрия Махонина организована всесторонняя помощь жильцам дома. Решаем вопрос размещения тех, кому необходимо временное жильё. Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации», — сообщил мэр.

Как добавили в администрации Нытвенского округа, сгоревший дом не был аварийным и не подлежал расселению.

«Будут приняты дополнительные меры предотвращения гибели людей в посёлке: сейчас проводится работа по выявлению многодетных семей и семей, где есть маломобильные граждане, проживающих в домах с низкой степенью огнестойкости. Таким семьям будем устанавливать пожарные извещатели. Профилактическая работа в данном направлении проводится постоянно, но, к сожалению, не все из тех, кто уже получил пожарные извещатели, их установили», — заявили чиновники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Известно, что мать погибших детей, 25-летняя женщина, оставила дома маленьких мальчиков без присмотра. Обнаружив пожар, она попыталась спасти детей, но из-за быстро распространяющегося пламени и дыма не смогла.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в конце сентября тоже в Нытвенском ГО произошёл крупный пожар в жилом доме, в результате которого погибли четыре человека.

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