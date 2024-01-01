Алёна Бронникова Вместо стоянки у ТРК «Семья» в Перми появится спорткомплекс с озеленённой территорией Инвестпроект спорткомплекса для джиу-джитсу летом получил статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития» направило в комиссию по ПЗЗ заявление компании ООО «Орсо Спорт» о предоставлении условно разрешённого вида использования земельного участка под благоустройство, где планируется строительство спорткомплекса для джиу-джитсу. Заявление было одобрено 17 октября на заседании комиссии.

Речь идёт об участке площадью 768 кв. м по ул. Горького, з/у 60а, который находится рядом с ТРК «Семья», в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Вид разрешённого использования — парки культуры и отдыха.

«В отношении данной территории планируется благоустройство, создание малых архитектурных форм и озеленение, данная территория попадает в границы АГО. В ходе общественных обсуждений поступили заявления жителей соседних домов — они поддерживают благоустройство прилегающей к их домам территории», — отметила заместитель начальника отдела градостроительного развития минимущества Прикамья Виктория Бабушкина.

Сейчас на данном земельном участке находится автостоянка. В прошлом году мэрия Перми планировала сдать его в аренду на 4 года и 11 месяцев за 45,77 руб. в год, однако позже аукцион был отменён.

Летом 2024 года «Орсо Спорт» (входит в «Орсо групп») выступил с предложением построить на участке спортивный комплекс для занятий бразильским джиу-джитсу, затем краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту статус приоритетного. Планируется, что объект с двумя тренировочными залами построят на площади более 467 кв. м к 2026 году. Объём инвестиций оценивается в 80,5 млн руб.

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